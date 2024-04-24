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Литва влітку проведе найбільші у своїй історії військові навчання

Середа 24 квітня 2024 17:37
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Литва влітку проведе найбільші у своїй історії військові навчання Фото: міністр національної оборони Литви Лаурінас Кащюнас (flick. com)
Автор: Наталія Кава

Литовський уряд ухвалив спеціальну постанову, яка дозволить військовослужбовцям з інших країн взяти участь у масштабних навчаннях на території Литви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.

Мова йде про міжнародні навчання Baltic Operations 2024 (BALTOPS), які пройдуть у Литві з 4 по 21 червня.

Як заявив міністр національної оборони Литви Лаурінас Кащюнас, згідно з чинним законом країни, якщо кількість військових і цивільного персоналу, які прибувають на навчання в Литву, перевищує 1600 осіб то необхідна спеціальна постанова.

Відомо, що у навчаннях BALTOPS 2024 візьмуть участь до 10 тисяч військових і державних службовців.

"Це найбільші навчання, які ми коли-небудь проводили", - підкреслив Кащюнас.

За його словами, навчання спрямовані на підготовку збройних сил різних країн та посилення військового реагування для забезпечення свободи судноплавства та безпеки в Балтійському морі.

Планується, що для участі в навчаннях до Литви прибудуть військові кораблі з екіпажами, додатковий персонал і військово-морський персонал зі США, Німеччини, Нідерландів, Іспанії, Польщі, Франції, Великобританії, Данії, Швеції, Фінляндії, Норвегії, Естонії, Латвії, Бельгії, Португалії та Італії.

Військові навчання НАТО

У першій половині 2024 року у НАТО заплановано серію навчань під загальною кодовою назвою Steadfast Defender-24. Однією з країн, яка прийме військових, буде Польща.

Окрім цього з 4 по 15 березня на півночі Фінляндії, Швеції та Норвегії вже відбулися масштабні військові навчання країн НАТО під назвою Nordic Response 24, в яких взяли участь близько 20 тисяч військовослужбовців із 14 країн.

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