Литва влітку проведе найбільші у своїй історії військові навчання
Литовський уряд ухвалив спеціальну постанову, яка дозволить військовослужбовцям з інших країн взяти участь у масштабних навчаннях на території Литви.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.
Мова йде про міжнародні навчання Baltic Operations 2024 (BALTOPS), які пройдуть у Литві з 4 по 21 червня.
Як заявив міністр національної оборони Литви Лаурінас Кащюнас, згідно з чинним законом країни, якщо кількість військових і цивільного персоналу, які прибувають на навчання в Литву, перевищує 1600 осіб то необхідна спеціальна постанова.
Відомо, що у навчаннях BALTOPS 2024 візьмуть участь до 10 тисяч військових і державних службовців.
"Це найбільші навчання, які ми коли-небудь проводили", - підкреслив Кащюнас.
За його словами, навчання спрямовані на підготовку збройних сил різних країн та посилення військового реагування для забезпечення свободи судноплавства та безпеки в Балтійському морі.
Планується, що для участі в навчаннях до Литви прибудуть військові кораблі з екіпажами, додатковий персонал і військово-морський персонал зі США, Німеччини, Нідерландів, Іспанії, Польщі, Франції, Великобританії, Данії, Швеції, Фінляндії, Норвегії, Естонії, Латвії, Бельгії, Португалії та Італії.
Військові навчання НАТО
У першій половині 2024 року у НАТО заплановано серію навчань під загальною кодовою назвою Steadfast Defender-24. Однією з країн, яка прийме військових, буде Польща.
Окрім цього з 4 по 15 березня на півночі Фінляндії, Швеції та Норвегії вже відбулися масштабні військові навчання країн НАТО під назвою Nordic Response 24, в яких взяли участь близько 20 тисяч військовослужбовців із 14 країн.
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