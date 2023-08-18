У Литві на одному із закритих КПП із Білоруссю з'явилися перші укріплення

"Процес йде. Після того, як були закриті КПП, поруч з'явилися перші фортифікаційні укріплення. До вашої уваги - закритий КПП "Шумскас"", - зазначив Кащюнас.

За його словами ідея встановлення фортифікаційних укріплень та засобів контрмобільності з'явилася торік.

У рамках реалізації цієї ідеї Литва матиме 19 парків, у яких зберігатимуть засоби контрмобільності та фортифікаційні засоби. У разі потреби ці інженерні споруди будуть оперативно використані для зупинки ворога.

Перший такий парк з'явиться восени 2023 року, реалізація всього проєкту займе рік.

Відносини Литви та Білорусі

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, Литва почала з обережністю ставитись до Білорусі. Водночас, ті періодично влаштовують провокації. Наприклад, під час саміту НАТО у Вільнюсі, Білорусь провела навчальні стрільби біля кордону Литви.

Крім цього, департамент держбезпеки Литви в цьому місяці попереджав про небезпеку поїздок до Білорусі, адже спецслужби Мінська активно намагаються вербувати литовських громадян.

Також у Литві розглядають можливість припинення автобусних перевезень до Білорусі через ризики для громадян країни.

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