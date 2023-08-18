В Литве на одном из закрытых КПП с Беларусью появились первые укрепления

"Процесс идет. После того, как были закрыты КПП, рядом появились первые фортификационные укрепления. Вашему вниманию - закрытый КПП "Шумскас"", - отметил Кащюнас.

По его словам идея установки фортификационных укреплений и средств контрмобильности появилась в прошлом году.

В рамках реализации этой идеи Литва будет иметь 19 парков, в которых будут хранить средства контрмобильности и фортификационные средства. В случае необходимости эти инженерные сооружения будут оперативно использованы для остановки врага.

Первый такой парк появится осенью 2023 года, реализация всего проекта займет год.

Отношения Литвы и Беларуси

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Литва начала с осторожностью относиться к Беларуси. В то же время те периодически устраивают провокации. Например, во время саммита НАТО в Вильнюсе Беларусь провела учебные стрельбы у границы Литвы.

Кроме того, департамент госбезопасности Литвы в этом месяце предупреждал об опасности поездок в Беларусь, ведь спецслужбы Минска активно пытаются вербовать литовских граждан.

Также в Литве рассматривается возможность прекращения автобусных перевозок в Беларусь из-за рисков для граждан страны.

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