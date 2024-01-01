У Литві найближчим часом можуть позбавити громадянства балерину Лієпу за підтримку Путіна

"Засідання комісії з питань громадянства, де вирішуватиметься питання щодо громадянства Литовської Республіки, наданого балерині Ілзі Лієпі та підприємцю Юрію Кудімову, планують провести в січні", - йдеться в заяві.

Після появи інтерв'ю балерини, в якому вона не приховує симпатій до Володимира Путіна, називає війну проти України "спеціальною операцією", висловлює відкриту ворожість до західного світу та його цінностей, у Литві постало питання про її громадянство.

Лієпу запросять до Литви на засідання комісії

У листопаді Департамент міграції звернувся до Міністерства внутрішніх справ, щоб воно поставило перед главою держави питання про позбавлення Ілзе Лієпи литовського громадянства. Остаточні рішення щодо литовського громадянства, наданого як виняток, ухвалює президент з урахуванням висновків комісії з громадянства.

"Засідання комісії з громадянства заплановано на січень, на нього буде запрошено і громадянку Ілзе Лієпу", - повідомив Ясюленіс.

Позбавити громадянства можуть не тільки балерину

Прессекретар повідомив, що на засіданні обговорюватимуть питання і про громадянство підприємця Юрія Кудімова.

Департамент державної безпеки заявив, що підприємець здобув литовське громадянство, приховавши інформацію про свою біографію: він надав недостовірні відомості про заклади, у яких навчався, і місця роботи.

Зокрема, він не надав інформацію про те, що був співробітником розвідки КДБ СРСР.

У Литві вже позбавляли громадянства за зв'язки з Росією

Фігуристку Маргариту Дроб'язко у вересні позбавили литовського громадянства. Причиною цього стали її зв'язки з Росією.

До цього комісія з питань громадянства рекомендувала президенту позбавити Дроб'язко громадянства.