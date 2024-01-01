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В Литве в ближайшее время могут лишить гражданства балерину Лиепу за поддержку Путина

Архивное фото: Илзе Лиепа (рус СМИ)
Автор: Дмитрий Браславский

Балерину Илзе Лиепу могут лишить гражданства Литвы уже в январе. Ранее она выражала свою поддержку российскому диктатору Владимиру Путину.

Об этом заявил пресс-секретарь президента Литвы Ридас Ясюлёнис, сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.

"Заседание комиссии по вопросам гражданства, где будет решаться вопрос о гражданстве Литовской Республики, предоставленного балерине Илзе Лиепе и предпринимателю Юрию Кудимову, планируют провести в январе", - говорится в заявлении.

После появления интервью балерины, в котором она не скрывает симпатий к Владимиру Путину, называет войну против Украины "специальной операцией", выражает открытую враждебность к западному миру и его ценностям, в Литве встал вопрос о ее гражданстве.

Лиепу пригласят в Литву на заседание комиссии

В ноябре Департамент миграции обратился в Министерство внутренних дел, чтобы оно поставило перед главой государства вопрос о лишении Илзе Лиепы литовского гражданства. Окончательные решения по литовскому гражданству, предоставленному в порядке исключения, принимает президент с учетом выводов комиссии по гражданству.

"Заседание комиссии по гражданству запланировано на январь, на него будет приглашена и гражданка Илзе Лиепа", - сообщил Ясюленис.

Лишить гражданства могут не только балерину

Пресс-секретарь сообщил, что на заседании будет обсуждаться вопрос и о гражданстве предпринимателя Юрия Кудимова.

Департамент государственной безопасности заявил, что предприниматель получил литовское гражданство, скрыв информацию о своей биографии: он предоставил недостоверные сведения о заведениях, в которых учился, и местах работы. 

В частности, он не предоставил информацию о том, что был сотрудником разведки КГБ СССР.

В Литве уже лишали гражданства за связи с Россией

Фигуристку Маргариту Дробязко в сентябре лишили литовского гражданства. Причиной этого стали ее связи с Россией.

До этого комиссия по вопросам гражданства рекомендовала президенту лишить Дробязко гражданства.

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