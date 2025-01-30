У Литві на кордоні з Білоруссю виявили підземний тунель: фото та карта

Прикордонники Державної прикордонної служби Литви виявили 25-метровий підземний тунель на кордоні з Білоруссю, який, можливо. Ймовірно, його використовували для контрабанди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.

Як розповів представник прикордонників Гедрюс Мішутіс, тунель був виявлений поблизу села Пасваліс у Литві.

"Оскільки розпочато досудове розслідування, ми узгоджуємо всі деталі з прокуратурою. Незабаром ми опублікуємо звіт з усіма подробицями", - запевнив він.



Варто зауважити, що Литва встановила фізичний бар'єр на кордоні з Білоруссю. Саме тому контрабандистам стало набагато складніше здійснювати незаконну діяльність. Попри це вони знаходять нові способи контрабанди, наприклад, за допомогою метеорологічних куль, або тунелів.

Загорожа на кордоні Литви та Білорусі

Раніше ми писали про те, що у 2023 році Литва заявила про намір побудувати на кордоні з Білоруссю і РФ додаткове загородження протяжністю на сотні кілометрів.

А вже минулого року у литовському Департаменті державної безпеки заявили, що різке збільшення потоку іммігрантів із Білорусі до Литви створює додаткові загрози та ризики для нацбезпеки країни.

Також парламент країни заборонив видавати нові візи для громадян Росії та Білорусі.