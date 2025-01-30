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В Литве на границе с Беларусью обнаружили подземный тоннель: фото и карта

Четверг 30 января 2025 16:15
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В Литве на границе с Беларусью обнаружили подземный тоннель: фото и карта Иллюстративное фото: в Литве на границе с Беларусью обнаружили подземный тоннель (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Пограничники Государственной пограничной службы Литвы обнаружили 25-метровый подземный тоннель на границе с Беларусью, который, возможно. Вероятно, его использовали для контрабанды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.

Как рассказал представитель пограничников Гедрюс Мишутис, тоннель был обнаружен вблизи села Пасвалис в Литве.

"Поскольку начато досудебное расследование, мы согласовываем все детали с прокуратурой. Вскоре мы опубликуем отчет со всеми подробностями", - заверил он.
В Литве на границе с Беларусью обнаружили подземный тоннель: фото и карта

Стоит заметить, что Литва установила физический барьер на границе с Беларусью. Именно поэтому контрабандистам стало гораздо сложнее осуществлять незаконную деятельность. Несмотря на это они находят новые способы контрабанды, например, с помощью метеорологических шаров, или тоннелей.

Заграждение на границе Литвы и Беларуси

Ранее мы писали о том, что в 2023 году Литва заявила о намерении построить на границе с Беларусью и РФ дополнительное заграждение протяженностью на сотни километров.

А уже в прошлом году в литовском Департаменте государственной безопасности заявили, что резкое увеличение потока иммигрантов из Беларуси в Литву создает дополнительные угрозы и риски для нацбезопасности страны.

Также парламент страны запретил выдавать новые визы для граждан России и Беларуси.

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