У Литві літаки НАТО збили дрон, який залетів до країни

Згідно з публікаціями у ЗМІ, у ніч на 15 вересня збройні сили Литви попередили про потенційну повітряну загрозу. Незабаром стало відомо, що причиною цього став дрон, який залетів до країни.

Через час глава Центру управління кризовими ситуаціями Вільмантас Віткаускас повідомив, що дрон було знищено.

"Так, хвилину тому я отримав інформацію про успішне знищення дрону", - сказав він.

Пізніше в цьому Центрі уточнили, що дрон був знищений у районі Кайшадоріс, неподалік від села Праткунай. За попередніми даними, безпілотник увійшов до повітряного простору Литви з території Білорусі.

Ще через деякий час президент Литви Гітанас Науседа також офіційно підтвердив, що над країною був дрон, і винищувачі НАТО успішно його знищили.

"Безпілотник, який щойно увійшов у повітряний простір Литви, був знищений винищувачами НАТО. Я дякую персоналам союзників за оперативну реакцію. В умовах посилення агресії Росії проти України така готовність життєво важлива для нашого регіону. Разом з нашими союзниками по НАТО Литва захищатиме свій повітряний простір", - він.