У Литві хочуть розірвати низку економічних угод із РФ і Білоруссю

Міністерство підготувало та оприлюднило відповідні проєкти постанов. На думку МЗС, з огляду на триваючу військову агресію Росії та Білорусі проти України і той факт, що співпраця з ними повністю припинена і неможлива, угоди мають бути денонсовані.

"Після ухвалення проєктів постанов про денонсацію уряд Російської Федерації та, відповідно, уряд Республіки Білорусь будуть поінформовані про рішення щодо розірвання угод по дипломатичних каналах", - ідеться в повідомленні відомства.

За повідомленням зовнішньополітичного відомства, жодних негативних наслідків у разі розірвання Литвою угод в односторонньому порядку не передбачається.

Про які угоди йдеться

Угоду з Білоруссю було підписано в грудні 1994 року, а з Росією - в листопаді 1993 року у Вільнюсі.

Також було створено двосторонні комісії, засідання яких не проводилися з Росією з 2011 року, а з Білоруссю - з 2015 року.

Литва та її ставлення до РФ на тлі війни в Україні

На початку лютого в Україну прибув черговий пакет військової допомоги від Литви.

Пізніше стало відомо, що Литва і ще 20 країн підписали угоду, що увійшла в коаліцію з розмінування України.

Також у Литві сказали, що Європейському союзу необхідно щонайменше посилити санкції проти Росії після смерті Олексія Навального.