В Литве хотят разорвать ряд экономических соглашений с РФ и Беларусью

Министерство подготовило и обнародовало соответствующие проекты постановлений. По мнению МИД, учитывая продолжающуюся военную агрессию России и Беларуси против Украины и тот факт, что сотрудничество с ними полностью прекращено и невозможно, соглашения должны быть денонсированы.

"После принятия проектов постановлений о денонсации правительство Российской Федерации и, соответственно, правительство Республики Беларусь будут проинформированы о решении о расторжении соглашений по дипломатическим каналам", - говорится в сообщении ведомства.

По сообщению внешнеполитического ведомства, никаких негативных последствий в случае расторжения Литвой соглашений в одностороннем порядке не предвидится.

О каких соглашениях идет речь

Соглашение с Беларусью было подписано в декабре 1994 года, а с Россией - в ноябре 1993 года в Вильнюсе.

Также были созданы двусторонние комиссии, заседания которых не проводились с Россией с 2011 года, а с Беларусью - с 2015 года.

Литва и ее отношение к РФ на фоне войны в Украине

В начале февраля в Украину прибыл очередной пакет военной помощи от Литвы.

Позже стало известно, что Литва и еще 20 стран подписали соглашение, вошедшее в коалицию по разминированию Украины.

Также в Литве сказали, что Европейскому союзу необходимо как минимум усилить санкции против России после смерти Алексея Навального.