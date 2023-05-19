У Литві хочуть перейменувати Росію на Московію

Литва розглядає можливість перейменування Росії на Московію. Комітет з питань майбутнього Сейму Литви розпочинає дискусію про те, чи має сенс змінити географічну назву країни-агресора.

Про це заявив голова комітету Сейму Литви Раймундас Лопата, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Verslo Zinios .

За його словами, литовські політики шукатимуть рішення на основі висновків історика Альфреда Бумблаускаса, який представить у Сеймі свою доповідь щодо історії РФ.

"Ми називаємо Росію Росією, тому що вона так називає насамперед себе. З історичного погляду Великого князівства Литовського ми будемо шукати більш прийнятну і точну оцінку історичної ролі країни для Литви і Заходу, ніж укорінений у західній свідомості великоруський наратив. Відповідно, ми будемо з'ясовувати, як краще називати країну, яку ми традиційно називаємо Росією: називати її Росією чи якось інакше", - заявив Лопата.

Походження Московії

Московія - це політико-географічна назва Руської держави в західних джерелах, що вживалася з різним ступенем пріоритетності паралельно з етнографічною назвою "Русія" з XV до початку XVIII століття. Спочатку була латинською назвою Москви і Московського князівства.

Перейменування Калінінграда

На початку травня Польща вирішила змінити офіційну назву російського міста Калінінград на Крулевець. Комісія стандартизації географічних найменувань Польщі, яка рекомендувала перейменування Калінінграда, взяла до уваги те, що "місто, яке нині носить російську назву Калінінград, відоме в Польщі під традиційною назвою Крулевець".

Після цього у Литві запропонували відмовитися від використання радянських назв російського міста Калінінград та однойменної з ним Калінінградської області, змінивши їх на Караляучюс.

Також у Латвії ухвалили рішення використати історичну назву російського Калінінграда - Караляучі або німецьку версію - Кенігсберг.