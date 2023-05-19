В Литве хотят переименовать Россию на Московию

Литва рассматривает возможность переименования России в Московию. Комитет по вопросам будущего Сейма Литвы начинает дискуссию о том, имеет ли смысл изменить географическое название страны-агрессора.

Об этом заявил глава комитета Сейма Литвы Раймундас Лопата, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Verslo Zinios .

По его словам, литовские политики будут искать решение на основе выводов историка Альфреда Бумблаускаса, который представит в Сейме свой доклад по поводу истории РФ.

"Мы называем Россию Россией, потому что она так называет в первую очередь себя. С исторической точки зрения Великого княжества Литовского мы будем искать более приемлемую и точную оценку исторической роли страны для Литвы и Запада, чем укоренившийся в западном сознании великорусский нарратив. Соответственно, мы будем выяснять, как лучше называть страну, которую мы традиционно называем Россией: называть ли ее Россией, или как-то иначе", - заявил Лопата.

Происхождение Московии

Московия - это политико-географическое название Русского государства в западных источниках, употреблявшееся с разной степенью приоритетности параллельно с этнографическим названием "Руссия" с XV до начала XVIII века. Изначально являлось латинским названием Москвы и Московского княжества.

Переименование Калининграда

В начале мая Польша приняла решение изменить официальное название российского города Калининград на Крулевец. Комиссия стандартизации географических наименований Польши, которая рекомендовала переименование Калининграда, приняла во внимание то, что "город, ныне носящий российское название Калининград, известен в Польше под традиционным названием Крулевец".

После этого в Литве предложили отказаться от использования советских названий российского города Калининград и одноименной с ним Калининградской области, изменив их на Караляучюс.

Также в Латвии приняли решение использовать историческое название российского Калининграда - Караляучи или немецкую версию - Кенигсберг.