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У Литві хочуть направити на відновлення України штрафи за невиконання санкцій

Вільнюс, Середа 13 вересня 2023 16:44
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У Литві хочуть направити на відновлення України штрафи за невиконання санкцій Фото: у Литві хочуть направити на відновлення України штрафи за невиконання санкцій (pixabay.com)
Автор: Іван Носальський

Уряд Литви підтримав передачу коштів, які отримує держава зі штрафів за невиконання санкцій, на відновлення України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.

Як уточнює видання, законопроект, який представило Міністерство закордонних справ Литви, передбачає, що кошти перераховуватимуть до Фонду співпраці з метою розвитку та використовуватимуть для реалізації проектів, пов'язаних з відновленням України.

Відомство також запропонувало, щоб кошти, які одержують від конфіскату, надходили до цього фонду.

"Такий крок продемонстрував би тверду прихильність Литви наданню підтримки Україні, яка страждає від російської агресії, і сприяв би зусиллям міжнародної спільноти щодо забезпечення фундаментального принципу, згідно з яким агресор повинен компенсувати завдані ним збитки", - сказано у супровідному листі законопроекту.

Для того, щоб така ініціатива набула чинності, її ще має підтримати парламент Литви.

Варто зауважити, що за порушення міжнародних санкцій у Литві передбачено штрафи у розмірі від 200 до 6 тисяч євро.

Допомога Україні від Литви

Нагадаємо, Литва активно підтримує Україну у повномасштабній війні проти Росії. Вона надає нам як військову, так і економічну допомогу.

Наприклад, нещодавно литовська влада анонсувала передачу українським захисникам великої кількості боєприпасів.

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