У Литві блокуватимуть IP-адреси пропагандистських телеканалів Росії

Мова йде про рішення дати обов'язкові вказівки інтернет-провайдерам видалити доступ до IP-адрес, що дають можливість дивитися пропагандистські телеканали РФ "НТВ", "Перший канал", "Росія 1", "Росія 24" та "РТР Планета", які перебувають під санкціями Європейського союзу.

Комісія провела моніторинг, під час якого було встановлено, що в інтернеті поширюються телеканали, які підпадають під санкції ЄС.

"У ході моніторингу було встановлено, що прийом пакетів даних заборонених телеканалів здійснюється з використанням IP-адрес серверів, і з їх допомогою з'являється доступ до телеканалів "НТВ", "Перший канал", "Росія 1", "Росія 24" та "РТР Планета", щодо яких запроваджено санкції за поширення дезінформації та пропаганди проти Євросоюзу та його країн-членів", - йдеться у матеріалі.

Тому комісія ухвалила рішення доручити провайдерам мереж електронного зв'язку загального користування та послуг електронного зв'язку загального користування не пізніше ніж за 5 робочих днів з дня набрання чинності цим рішенням скасувати можливість доступу до зазначених IP-адрес, які використовуються для доступу до таких телеканалів. Порушення міжнародних санкцій тягнуть за собою адміністративну та кримінальну відповідальність.