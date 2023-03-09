UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Литві блокуватимуть IP-адреси пропагандистських телеканалів Росії

Фото: У Литві блокуватимуть IP-адреси пропагандистських телеканалів Росії (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У Литві блокуватимуть IP-адреси, за якими доступні пропагандистські канали Росії та проти яких вже запроваджені санкції ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Литовської комісії з радіо та телебачення, яку приводить Delfi.

Мова йде про рішення дати обов'язкові вказівки інтернет-провайдерам видалити доступ до IP-адрес, що дають можливість дивитися пропагандистські телеканали РФ "НТВ", "Перший канал", "Росія 1", "Росія 24" та "РТР Планета", які перебувають під санкціями Європейського союзу.

Комісія провела моніторинг, під час якого було встановлено, що в інтернеті поширюються телеканали, які підпадають під санкції ЄС.

"У ході моніторингу було встановлено, що прийом пакетів даних заборонених телеканалів здійснюється з використанням IP-адрес серверів, і з їх допомогою з'являється доступ до телеканалів "НТВ", "Перший канал", "Росія 1", "Росія 24" та "РТР Планета", щодо яких запроваджено санкції за поширення дезінформації та пропаганди проти Євросоюзу та його країн-членів", - йдеться у матеріалі.

Тому комісія ухвалила рішення доручити провайдерам мереж електронного зв'язку загального користування та послуг електронного зв'язку загального користування не пізніше ніж за 5 робочих днів з дня набрання чинності цим рішенням скасувати можливість доступу до зазначених IP-адрес, які використовуються для доступу до таких телеканалів. Порушення міжнародних санкцій тягнуть за собою адміністративну та кримінальну відповідальність.

Нагадаємо, що Литва розглядає питання про повну відмову від перевезення російських та білоруських вантажів через свою територію. Але такий крок треба узгодити з ЄС.

В середу, 8 березня, в Литві вирішили оформити діючі обмеження для громадян Росії та Білорусі окремим законом. Наразі вони закріплені в указі про надзвичайний стан.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяЛитваСанкції проти РосіїВійна в Україні