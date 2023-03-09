В Литве будут блокировать IP-адреса пропагандистских телеканалов России

Речь идет о решении дать обязательные указания интернет-провайдерам удалить доступ к IP-адресам, позволяющим смотреть пропагандистские телеканалы РФ "НТВ", "Первый канал", "Россия 1", "Россия 24" и "РТР Планета", находящиеся под санкциями Европейского союза.

Комиссия провела мониторинг, в ходе которого было установлено, что в интернете распространяются телеканалы, подпадающие под санкции ЕС.

"В ходе мониторинга было установлено, что прием пакетов данных запрещенных телеканалов осуществляется с использованием IP-адресов серверов, и с их помощью появляется доступ к телеканалам "НТВ", "Первый канал", "Россия 1", "Россия 24" и "РТР Планета", в отношении которых введены санкции за распространение дезинформации и пропаганды против Евросоюза и его стран-членов", - говорится в материале.

Поэтому комиссия приняла решение поручить провайдерам сетей электронной связи общего пользования и услуг электронной связи общего пользования не позднее 5 рабочих дней со дня вступления в силу этого решения отменить возможность доступа к указанным IP-адресам, которые используются для доступа к таким телеканалам. Нарушения международных санкций влекут административную и уголовную ответственность.