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В Литве будут блокировать IP-адреса пропагандистских телеканалов России

Фото: В Литве будут блокировать IP-адреса пропагандистских телеканалов России (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В Литве будут блокировать IP-адреса, по которым доступны пропагандистские каналы России и против которых уже введены санкции ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Литовской комиссии по радио и телевидению, которое приводит Delfi.

Речь идет о решении дать обязательные указания интернет-провайдерам удалить доступ к IP-адресам, позволяющим смотреть пропагандистские телеканалы РФ "НТВ", "Первый канал", "Россия 1", "Россия 24" и "РТР Планета", находящиеся под санкциями Европейского союза.

Комиссия провела мониторинг, в ходе которого было установлено, что в интернете распространяются телеканалы, подпадающие под санкции ЕС.

"В ходе мониторинга было установлено, что прием пакетов данных запрещенных телеканалов осуществляется с использованием IP-адресов серверов, и с их помощью появляется доступ к телеканалам "НТВ", "Первый канал", "Россия 1", "Россия 24" и "РТР Планета", в отношении которых введены санкции за распространение дезинформации и пропаганды против Евросоюза и его стран-членов", - говорится в материале.

Поэтому комиссия приняла решение поручить провайдерам сетей электронной связи общего пользования и услуг электронной связи общего пользования не позднее 5 рабочих дней со дня вступления в силу этого решения отменить возможность доступа к указанным IP-адресам, которые используются для доступа к таким телеканалам. Нарушения международных санкций влекут административную и уголовную ответственность.

Напомним, что Литва рассматривает вопрос о полном отказе от перевозки российских и белорусских грузов через свою территорию. Но такой шаг следует согласовать с ЕС.

В среду, 8 марта, в Литве решили оформить действующие ограничения для граждан России и Беларуси отдельным законом. В настоящее время они закреплены в указе о чрезвычайном положении.

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