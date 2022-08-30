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В Литве заявили об "опасной грани" для Беларуси из-за провокаций на границе

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Литва, Вторник 30 августа 2022 12:34
В Литве заявили об "опасной грани" для Беларуси из-за провокаций на границе Фото: Литва обвиняет Беларусь в провокациях на границе (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

В Литве назвали провокацией попытки Беларуси повредить ограждение на границе, сооруженное для защиты от нелегальных мигрантов.

Об этом заявил советник литовского президента Кястутис Будрис, сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Delfi.

Он рассказал, что белорусских чиновников отправляют в другую страну для порчи имущества и средств защиты. Такие действия ставят Литву в "очень опасную зону".

"Одно дело - привести мигрантов к границе и вытолкнуть их, другое - то, что мы наблюдаем прямо сейчас, - это разрушение забора. Мы оказались на очень тонком и опасном рубеже, как мы будем квалифицировать такие действия. Это как минимум провокация", - отметил советник главы государства.

Литва на днях завершила сооружение физического барьера с колючей проволокой на всем граничащем с Беларусью сухопутном участке. Его необходимость возникла после наплыва в 2021 году нелегалов из Белоруссии, который в Литве расценили как гибридную атаку.

Издание отмечает, что с начала года наплыв мигрантов уменьшился, однако сейчас их количество снова растет. В Службе охраны госграницы заявили, что участились попытки повредить забор. Этому способствуют сами белорусские пограничники. Задержать таких лиц литовским силовикам пока не удалось.

Напомним, что Литва отчиталась о появлении забора на границе с Беларусью. В июне Польша тоже построила несколькометровое ограждение. Летом и осенью 2021 года эти страны страдали от миграционного кризиса, искусственно созданного минским режимом.

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