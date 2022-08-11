В Литве заговорили о введении отмены приобретенного гражданства: в чем причина

Президент Литвы обратил внимание на юридические пробелы действующего законодательства, из-за скандальной ситуации с литовской спортсменкой. Фигуристка Маргарита Дробязко планирует выступить в шоу Татьяны Навки - жены Дмитрия Пескова, в Сочи в августе и сентябре этого года.

Науседа уже подписал указ, которым исключил Дробязко и Повиласа Ванагаса из списка награжденных орденом Великого князя литовского Гедимина 5-й степени. Лишение государственных наград произошло именно за выступление в России, поскольку президент Литвы считает, что это либо "политическая куриная слепота", либо плевок на память об убитых младенцах, детях, женщинах и стариках в Украине.

Маргарита Дробязко в 1993 году получила гражданство Литовской Республики. Действующее законодательство не предусматривает реверса - процедуры лишения гражданства за очернение имени Литвы, поэтому Науседа считает, что надо инициировать изменения в правовых актах.

"Демократия должна уметь защищаться, иначе это уже не демократия", - заявил Науседа.