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Зеленский лишил стипендии украинского фигуриста: в чем причина

Новина українською →
Украина, Понедельник 08 августа 2022 18:43
Зеленский лишил стипендии украинского фигуриста: в чем причина Фото: украинский фигурист Виктор Петренко (росЗМІ)
Автор: Наталья Юрченко

Украинского фигуриста и чемпиона XVI зимних Олимпийских игр Виктора Петренко лишили государственной стипендии. Соответствующий указ подписал глава государства Владимир Зеленский.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.

Зеленский подписал указ 8 августа. Таким образом он отменил свое предыдущее решение от 28 июня 2022 года.

В ОП объяснили, что Петренко после начала полномасштабного вторжения посещал Россию. В июле он выступил на ледовом шоу "Аленький цветочек" в Сочи.

Также спортсмен прекратил тренировать и участвовать в подготовке спортсменов для национальных сборных команд по олимпийским видам.

Напомним, недавно Зеленский присвоил четырем военным звание Героя Украины, двум из них - посмертно.

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