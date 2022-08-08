Зеленский лишил стипендии украинского фигуриста: в чем причина

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента .

Зеленский подписал указ 8 августа. Таким образом он отменил свое предыдущее решение от 28 июня 2022 года.

В ОП объяснили, что Петренко после начала полномасштабного вторжения посещал Россию. В июле он выступил на ледовом шоу "Аленький цветочек" в Сочи.

Также спортсмен прекратил тренировать и участвовать в подготовке спортсменов для национальных сборных команд по олимпийским видам.