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У Литві заговорили про скасування набутого громадянства: в чому причина

Фото: У Литві заговорили про запровадження скасування набутого громадянства: в чому причина (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Литва може ініціювати внесення змін до законів, щоб позбавляти набутого громадянства за очорнення імені країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку президента Литва Гітанаса Науседу.

Президент Литви звернув увагу на юридичні прогалини чинного законодавства, через скандальну ситуацію з литовською спортсменкою. Фігуристка Маргарита Дроб'язко планує виступити у шоу Тетяни Навки - дружини Дмитра Пєскова, у Сочі в серпні та вересні цього року.

Науседа вже підписав указ, яким виключив Дроб'язко та Повіласа Ванагаса зі списку нагороджених орденом Великого князя Литовського Гедиміна 5-го ступеня. Позбавлення державних нагород відбулось саме за виступ у Росії, оскільки президент Литви вважає, що це або "політична куряча сліпота", або плювок на пам'ять про вбитих немовлят, дітей, жінок і старих в Україні.

Маргарита Дроб’язко 1993 року здобула громадянство Литовської Республіки. Чинне законодавство не передбачає реверсу - процедури позбавлення громадянства за очорнення імені Литви, тому Науседа вважає, що треба ініціювати зміни у правових актах.

"Демократія повинна вміти захищатися, інакше це вже не демократія", - заявив Науседа.

Нагадаємо, що раніше президент Володимир Зеленський, позбавив державної стипендії українського фігуриста та чемпіона XVI зимових Олімпійських ігор Віктора Петренка. У липні спортсмен виступив на льодовому шоу "Аленький цветочек" у Сочі.

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