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У Литві затримали екс-посла країни в Росії

Новини » Суспільство    08.04.2019 - 15:47
У Литві затримали екс-посла країни в Росії
Фото: Рімантас Шидлаускас (delfi.lt)

Шидлаускаса затримали в рамках досудового розслідування про "ймовірну торгівлю впливом"

Співробітники Вільнюського управління Служби спецрозслідувань Литви затримали колишнього посла Литви в Росії Рімантаса Шидлаускаса. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BNS.

Як стверджують у відомстві, Шидлаускаса затримали в рамках досудового розслідування про "ймовірну торгівлю впливом". Є підозри, що за хабар Шидлаускас пообіцяв, користуючись своєю колишньою довголітньою роботою на дипломатичній службі, вплинути на певних осіб з тим, щоб росіянину була видана віза шенгенської держави.

Ймовірно, мова йде про співвласника "Нового промислового банку" Ріната Насирова.

Рімантас Шидлаускас був послом Литви в Росії з 2002 по 2008 роки. З 2009 року по теперішній час він є генеральним директором Литовської асоціації палат торгівлі, промисловості та ремесел.

"Новий промисловий банк" був позбавлений ліцензії у серпні 2018 року. Центробанк Литви визнав, що ця фінансова установа брала участь в сумнівних операціях.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Литві засудив до семи років позбавлення волі обвинуваченого в шпигунстві на користь Росії громадянина Литви Романа Шешеля. Як повідомлялося, Шешель збирав дані про військові кораблі НАТО.

Крім того, у Литві двоє колишніх співробітників авіабази в Шауляе, яка підпорядковується Військово-повітряним силам країни, шпигували на користь Російської Федерації.

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