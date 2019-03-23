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В Литве двое работников авиабазы ​​шпионили в пользу РФ

Новости » Общество    23.03.2019 - 01:19
В Литве двое работников авиабазы ​​шпионили в пользу РФ
Фото: авиабаза Шяуляй (kariuomene.kam.lt)

Экс-работники авиабазы ​​признали свою вину

В Литве двое бывших сотрудников авиабазы ​​в Шауляе, что подчиняется Военно-воздушных сил страны, шпионили в пользу Российской Федерации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство BNS.

На этой авиабазе располагается отряд ВВС НАТО. Следствие установило, что по поручению разведки РФ работники военной базы в Шауляе с осени 2014 делали фотокопии служебных документов и других закрытых, однако не засекреченных данных.

Оба экс-работника авиабазы ​​признали свою вину по обвинению в шпионаже в пользу России. Дело рассматривал Шяуляйский окружной суд.

"В пятницу, 22 марта, в Шяуляйском окружном суде были опрошены оба обвиняемые в шпионаже в пользу России, они свою вину признают", - подтвердил представитель суда Витаутас Йончас.

В связи с подрывной деятельностью данных работников россиянам были переданы данные о деятельности авиабазы, о лицах, которые проходят службу в литовской армии и армии другого государства.

Напомним, 12 марта земельный суд Зальцбурга в Австрии продлил арест отставному полковнику австрийской армии, которого подозревают в шпионаже с 1992 по 2018 годы на российскую военную разведку.

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