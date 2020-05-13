В Литве вводят новый этап ослабления карантина

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Литовское правительство опубликовало список послаблений

Правительство Литвы вводит новый этап ослабления карантина в стране, который начнется уже 14 мая. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

Сегодня литовское правительство одобрило дополнительные послабления карантина, введенного из-за пандемии коронавируса. Список послаблений предоставил министр здравоохранения Аурелиюс Верига.

Так, с 14 мая в Литве изменится порядок ношения масок. Ношение маски будет обязательным в помещении и в некоторых общественных местах, в других случаях - маска только рекомендуется. Также с завтрашнего дня можно собираться в группы до 5 человек, но с соблюдением дистанции в 2 метра и контакте не дольше 15 минут.

Кроме этого, литовское правительство ввело еще целый ряд послаблений, в частности:

с 15 мая расширят круг иностранцев, которые могут приезжать в Литву. Ограничения будут отменены для жителей Польши, Латвии и Эстонии;

с 18 мая ресторанам и кафе будет разрешено принимать посетителей не только на улице, но и в помещении; откроются клубы, бары и другие места развлечений, казино и игровые салоны, но с ограничением работы с 8 до 22 часов;

с 18 мая снимаются ограничения на предоставление услуг здравоохранения;

с 18 мая откроются детские сады и подготовительные классы;

с 25 мая школам разрешат по желанию принимать детей начального звена, проводить консультации для учащихся 12 классов, также могут открыться школы для детей со специальными потребностями;

с 30 мая в стране откроются центры оздоровительных услуг, а также изменятся требования к проведению мероприятий (на одного участника будет отводиться 5 кв. метров, а не 10); позволят проводить спортивные соревнования без зрителей и личные праздники с участием не более 30 человек.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский объявил новый этап ослабления карантина. Новые послабления должны начаться уже с 22 мая и будут касаться ВНО, спорта и работы отелей.