В Литве вакцинация третьей дозой начнется в ближайшие недели

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что вакцинация населения третьей дозой вакцины от коронавируса должна начаться в ближайшие недели.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на радиостанцию LRT .

По ее словам, рекомендацию о вакцинации третьей дозой принял Экспертный совет, который провел исследования совокупности антител у людей, которые среди первых в стране вакцинировались от COVID-19.

"Вакцинация должна начаться в ближайшие недели", - сообщила Шимоните.

Она добавила, что третьей дозой будут прививать людей, которые прошли полный курс вакцинации более 6 месяцев назад.