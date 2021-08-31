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В Литве вакцинация третьей дозой начнется в ближайшие недели

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Вильнюс, Вторник 31 августа 2021 15:44
В Литве вакцинация третьей дозой начнется в ближайшие недели Фото: в Литве вакцинация третьей дозой начнется в ближайшие недели (Getty Images)
Автор: Тиберий Юрик

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что вакцинация населения третьей дозой вакцины от коронавируса должна начаться в ближайшие недели.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на радиостанцию LRT.

По ее словам, рекомендацию о вакцинации третьей дозой принял Экспертный совет, который провел исследования совокупности антител у людей, которые среди первых в стране вакцинировались от COVID-19.

"Вакцинация должна начаться в ближайшие недели", - сообщила Шимоните.

Она добавила, что третьей дозой будут прививать людей, которые прошли полный курс вакцинации более 6 месяцев назад.

Напомним, что в Южной Корее начнут прививать третьей (бустерной) дозой вакцины от коронавируса.

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