В Литве вакцинация третьей дозой начнется в ближайшие недели
Фото: в Литве вакцинация третьей дозой начнется в ближайшие недели (Getty Images)
Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что вакцинация населения третьей дозой вакцины от коронавируса должна начаться в ближайшие недели.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на радиостанцию LRT.
По ее словам, рекомендацию о вакцинации третьей дозой принял Экспертный совет, который провел исследования совокупности антител у людей, которые среди первых в стране вакцинировались от COVID-19.
"Вакцинация должна начаться в ближайшие недели", - сообщила Шимоните.
Она добавила, что третьей дозой будут прививать людей, которые прошли полный курс вакцинации более 6 месяцев назад.