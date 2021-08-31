У Литві вакцинація третьою дозою почнеться в найближчі тижні

Прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте заявила, що вакцинація населення третьою дозою вакцини від коронавірусу повинна початися в найближчі тижні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на радіостанцію LRT .

За її словами, рекомендацію про вакцинацію третьою дозою прийняла Експертна рада, яка провела дослідження сукупності антитіл у людей, які серед перших в країні вакцинувалися від COVID-19.

"Вакцинація повинна початися в найближчі тижні", - повідомила Шимоніте.

Вона додала, що третьою дозою щепитимуть людей, які пройшли повний курс вакцинації більше 6 місяців тому.