У Литві вакцинація третьою дозою почнеться в найближчі тижні
Фото: у Литві вакцинація третьою дозою почнеться в найближчі тижні (Getty Images)
Прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте заявила, що вакцинація населення третьою дозою вакцини від коронавірусу повинна початися в найближчі тижні.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на радіостанцію LRT.
За її словами, рекомендацію про вакцинацію третьою дозою прийняла Експертна рада, яка провела дослідження сукупності антитіл у людей, які серед перших в країні вакцинувалися від COVID-19.
"Вакцинація повинна початися в найближчі тижні", - повідомила Шимоніте.
Вона додала, що третьою дозою щепитимуть людей, які пройшли повний курс вакцинації більше 6 місяців тому.