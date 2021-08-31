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У Литві вакцинація третьою дозою почнеться в найближчі тижні

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Вільнюс, Вівторок 31 серпня 2021 15:44
У Литві вакцинація третьою дозою почнеться в найближчі тижні Фото: у Литві вакцинація третьою дозою почнеться в найближчі тижні (Getty Images)
Автор: Тіберій Юрик

Прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте заявила, що вакцинація населення третьою дозою вакцини від коронавірусу повинна початися в найближчі тижні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на радіостанцію LRT.

За її словами, рекомендацію про вакцинацію третьою дозою прийняла Експертна рада, яка провела дослідження сукупності антитіл у людей, які серед перших в країні вакцинувалися від COVID-19.

"Вакцинація повинна початися в найближчі тижні", - повідомила Шимоніте.

Вона додала, що третьою дозою щепитимуть людей, які пройшли повний курс вакцинації більше 6 місяців тому.

Нагадаємо, що у Південній Кореї почнуть прищеплювати третьої (бустерної) дозою вакцини від коронавірусу.

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Литва Коронавірус Вакцинація
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