ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Южной Корее начнут вводить третью дозу вакцины от COVID

Новина українською →
Южная Корея, Вторник 31 августа 2021 11:37
В Южной Корее начнут вводить третью дозу вакцины от COVID Фото: в Южной Корее начнут вводить третью дозу вакцины от COVID (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

В Южной Корее начнут прививать третьей (бустерной) дозой вакцины от коронавируса. Ревакцинация начнется уже с октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Отмечено, что в стране планируют до этого привить 70% взрослого населения.

Однако власти надеются повысить показатель это выше 80%, вакцинировав беременных женщин и несовершеннолетних в возрасте от 12 до 17 лет.

Известно, что бустерные дозы будут предлагать в первую очередь людям со слабым иммунитетом, пожилым лицам и медицинским работникам.

Они смогут пройти ревакцинацию после шести месяцев после базовых прививок.

По последним данным, в Южной Корее сейчас вакцинированы первой дозой 56,5% населения (52 млн человек), в то время, как 29,6% завершили иммунизацию.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вакцина Южная Корея Вакцина от коронавируса
NEWS
COVID-статистика ухудшается: в Украине 1356 новых заражений
COVID-статистика ухудшается: в Украине 1356 новых заражений
DAILY
"Купить ковид сертификат". Как в Украине подделывают документы о вакцинации
Дмитрий Левицкийредактор ленты новостей "Купить ковид сертификат". Как в Украине подделывают документы о вакцинации