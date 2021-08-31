В Южной Корее начнут вводить третью дозу вакцины от COVID

В Южной Корее начнут прививать третьей (бустерной) дозой вакцины от коронавируса. Ревакцинация начнется уже с октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Отмечено, что в стране планируют до этого привить 70% взрослого населения.

Однако власти надеются повысить показатель это выше 80%, вакцинировав беременных женщин и несовершеннолетних в возрасте от 12 до 17 лет.

Известно, что бустерные дозы будут предлагать в первую очередь людям со слабым иммунитетом, пожилым лицам и медицинским работникам.

Они смогут пройти ревакцинацию после шести месяцев после базовых прививок.

По последним данным, в Южной Корее сейчас вакцинированы первой дозой 56,5% населения (52 млн человек), в то время, как 29,6% завершили иммунизацию.