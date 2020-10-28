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В Литве усиливают карантин из-за коронавируса

Среда 28 октября 2020 16:05
В Литве усиливают карантин из-за коронавируса
Фото: люди в масках (РБК-Украина)
Автор: Андрей Козловский

Сегодня, 28 октября, правительство Литвы приняло решение ввести дополнительные карантинные ограничения в связи с увеличением числа новых случаев коронавируса. Новые правила вступят в силу в пятницу.

Об этом сообщает Delfi.

Как сообщается, литовские власти на две недели решили отменить все мероприятия и собрания в стране. Исключение составляют следующие сборы: похороны, спортивные мероприятия без зрителей, культурные мероприятия в закрытом пространстве.

В закрытых помещениях число людей ограничено до 200, они должны соблюдать дистанцию, и одевать маски. На открытом пространстве могут проходить мероприятия с участием не более 400 человек, соблюдающих дистанцию.

Отмечается, что в Литве в последние недели отмечается сильный рост новых случаев коронавируса. По обновленным данным, заболеваемость составляет 168,2 случая на 100 тысяч человек.

Напомним, в начале месяца премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис допустил введение нового локдауна в стране.

Также РБК-Украина писало, что правительство Литвы изменило порядок самоизоляции для путешественников, которые возвращаются из-за границы.

Кроме того, в Литве Сейм принял поправки к закону, которые предусматривают уголовную ответственность за нарушение правил самоизоляции.

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