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У Литві посилюють карантин через коронавірус

Середа 28 жовтня 2020 16:05
У Литві посилюють карантин через коронавірус
Фото: люди в масках (РБК-Україна)
Автор: Андрій Козловський

Сьогодні, 28 жовтня, уряд Литви прийняв рішення щодо запровадження додаткових карантинних обмежень у зв'язку зі збільшенням кількості нових випадків коронавірусу. Нові правила набудуть чинності у п'ятницю.

Про це повідомляє Delfi.

Як повідомляється, литовська влада на два тижні вирішила скасувати всі заходи та зібрання в країні. Виняток становлять наступні заходи та збори: похорони, спортивні заходи без глядачів, культурні заходи в закритому просторі.

У закритих приміщеннях кількість людей обмежена до 200, вони повинні дотримуватись дистанції, та одягати маски. На відкритому просторі можуть проходити заходи за участю не більше 400 осіб, що дотримують дистанцію.

Зазначається, що у Литві в останні тижні відзначається сильне зростання нових випадків коронавірусу. За оновленими даними, захворюваність становить 168,2 випадки на 100 тисяч осіб.

Нагадаємо, на початку місяця, прем’єр-міністр Литви Саулюс Скверняліс допустив введення нового локдауну в країні.

Також РБК-Україна писало, що уряд Литви змінив порядок самоізоляції для мандрівників, які повертаються через кордон.

Крім того, в Литві Сейм прийняв поправки до закону, які передбачають кримінальну відповідальність за порушення правил самоізоляції.

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