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В Литве собрались противники Путина, чтобы обсудить его устранение: названы три сценария

Новина українською →
Пятница 27 мая 2022 17:43
В Литве собрались противники Путина, чтобы обсудить его устранение: названы три сценария Фото: Владимир Путин, президент Российской Федерации (kremlin.ru)
Автор: Сергей Пышкин

В Литве вчера состоялось секретное собрание самых ярых критиков российского президента Владимира Путина. Обсуждали сценарии устранения главы Кремля.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Bild.

Участников саммита, среди которых политики, бизнесмены, журналисты России и Европы, объединяет надежда на то, что вторжение России на территорию Украины предвещает начало конца правления Путина.

"Путин ведет войну не только против Украины, он ведет войну против русского народа", - заявил бывший российский чиновник на сверхсекретном саммите.

Все участники имеют четкое мнение о том, что Путин принес путинизм в Россию, как это в свое время сделал Гитлер в отношении к фашизму в Германии.

"Немцы были подавлены Гитлером, как русские, но оба народа сделали это достаточно легко для своих деспотов", - отметил изданию BILD участник из Санкт-Петербурга.

Еще один журналист из Москвы добавил, что Россия до войны уже имела признаки "фашистской диктатуры", однако вторжение на территорию Украины превратило ее в "нацистскую диктатуру". В то же время война против нашей страны имеет не только геополитический и этнический характер.

Какие сценарии развития возможны в России:

Самый оптимистичный сценарий - Россия станет "большой Украиной"

Трещины в режиме приведут к его кончине, после чего в России состоятся демократические выборы и страна будет развиваться по пути, который избрала Украина. Однако, это маловероятно.

Устранение Путина

Путина сбросят его же генералы в армии и спецслужбах. На замену режиму придет новый более-менее воинственный режим.

Переворот в России

Это может произойти, если "невежественные массы" поднимутся против режима Путина, отчаяния и нищеты. Во всех городах начнутся уличные бои и Россия вследствие этого распадется на множество республик.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Путин настроил против себя все элиты и даже тех, кто выступал за "военную операцию". В Кремле уже серьезно задумываются о том, что будет после главы Кремля.

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