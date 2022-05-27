У Литві зібралися противники Путіна, щоб обговорити його усунення: названо три сценарії

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Bild .

Учасників саміту, серед яких політики, бізнесмени, журналісти Росії та Європи, об’єднує надія на те, що вторгнення Росії на територію України віщує початок кінця правління Путіна.

"Путін веде війну не тільки проти України, він веде війну проти російського народу", - заявив колишній російський урядовець на надсекретному саміті.

Усі учасники мають чітку думку про те, що Путін приніс путінізм до Росії, як це свого часу зробив Гітлер у відношенні до фашизму в Німеччині.

"Німці були пригнічені Гітлером, як російські пригнічені Путіним, але обидва народи зробили це досить легко для своїх деспотів", - відзначив виданню BILD учасник із Санкт-Петербурга.

Ще один журналіст із Москви додав, що Росія до війни вже мала признаки "фашистської диктатури", однак вторгнення на територію України перетворило її на "нацистську диктатуру" Водночас війна проти нашої країни має не лише геополітичний та етнічний характер.

Які ж сценарії розвитку можливі у Росії:

Найоптимістичніший сценарій - Росія стане "великою Україною"

Тріщини в режимі приведуть до його кінця, після чого в Росії відбудуться демократичні вибори й країна розвиватиметься шляхом, який обрала Україна. Однак, це малоймовірно.

Усунення Путіна

Путіна скинуть його ж генерали в армії та спецслужбах. На заміну режиму прийде новий більш-менш войовничий режим.

Переворот в Росії

Це може статися, якщо "неосвічені маси" піднімуться проти режиму Путіна, розпачу та злиднів. У всіх містах почнуться вуличні бої й Росія внаслідок цього розпадеться на безліч республік.