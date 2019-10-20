В Литве разбился самолет, есть пострадавшие

В Литве в воскресенье, 20 октября, произошла авария легкомоторного самолета, в результате чего пострадали 2 человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Delfi.

Как сообщается, сегодня около 13:00 на Почюнайском аэродроме потерпел аварию легкомоторный самолет, на борту которого находились двое пилотов. В результате происшествия никто не погиб, а пилоты с травмами были госпитализированы.

Отмечается, что на данный момент известно, что самолет перевернулся после приземления. В результате падения в кабине самолета разбилось стекло.

Напомним, ранее сообщалось, что в Германии, в районе города Трир, американский военный самолет потерпел крушение. Авиакатастрофа произошла неподалеку от базы военно-воздушных сил США "Шпангдалем". Пилот успел катапультироваться.

Кроме того, 4 октября при заходе на посадку пропал с радаров транспортный самолет Ан-12. Экипаж сообщил, что самолет совершил аварийную посадку. Ан-12 был обнаружен на расстоянии 1,5 км от взлетно-посадочной полосы Международного аэропорта "Львов". В результате аварии пятеро членов экипажа погибли, еще трое были госпитализированы.

Также РБК-Украина писало, что в США произошла авария раритетного бомбардировщика B-17. В результате крушения самолета времен Второй мировой войны погибли 7 человек. Еще 6 человек пострадали, двое получили тяжелые ранения.