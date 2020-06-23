В Литве рассказали, когда планируют возобновить сообщение с Украиной

Впрочем, Литва не будет массово открывать маршруты вне Шенгена
Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что сообщение с Украиной могут возобновить с июля. Литва по вопросу прибытия в страну применяет критерий не более 25 случаев коронавируса на 100 тыс. жителей.
Об этом сообщает Delfi.
Он рассказал, что Литва не будет массово открывать маршруты вне Шенгена.
"Мы надеемся, что с Грузией, Украиной, возможно, сможем завязать отношения, как мы представляем, например с Израилем, но в последнее время там ситуация ухудшилась", - сказал Линкявичюс.
Комментируя призыв Еврокомиссии с июля открыть внешние границы, Линкявичюс отметил, что это лишь рекомендация.
"Мы стараемся делать это регионально, демонстрируя пример всем, с 15 мая мы создали балтийское пространство свободного передвижения и доказали, что мы должны как можно больше координировать, согласовывать действия ", - сказал министр.
Напомним, министр иностранных дел презентовал карту для планирования путешествий во время пандемии.
Отметим, что Украина возобновила международное авиасообщение 15 июня.
Автор: Анастасия Рокитна