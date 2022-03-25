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В Литве провели инвентаризацию убежищ гражданской обороны

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Литва, Пятница 25 марта 2022 15:04
В Литве провели инвентаризацию убежищ гражданской обороны Фото: в Литве провели инвентаризацию убежищ гражданской обороны (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Заместитель министра внутренних дел Виталиюс Дмитриевас заявил, что в стране была проведена инвентаризация хранилищ гражданской защиты. По итогам которой выяснилось, что в случае войны надежными для укрытия являются лишь для 10% населения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.

В других помещениях разместилось бы около 1,2 млн населения (всего в стране 2,7 млн).

"Около 10% населения имели бы доступ к подвалам в домах коллективной обороны, которые, по нашему мнению, лучше всего подойдут на сегодня в случае войны. Об этом свидетельствует инвентаризация домов коллективной обороны, которая была проведена МВД в сотрудничестве с муниципалитетами", - рассказал Дмитриевас.

По его словам, в ближайшее время министерство поднимет вопрос об изменениях в законодательстве, регулирующем требование к структурам, связанным с гражданской защитой.

"уже готовятся изменения в закон о антикризисного управления. Не исключено, что изменения в нормативно-правовые акты о гражданской защите могут быть поданы в Сейм с изменениями, касающимися антикризисного управления", - отметил Дмитриевас.

При этом он отметил необходимость увеличения госфинансирования гражданской защиты.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что странам Балтии угрожает опасность России. В случае победы в войне против Украины, следующей целью Путина может стать Литва.

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