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У Литві провели інвентаризацію сховищ цивільного захисту

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Литва, П'ятниця 25 березня 2022 15:04
У Литві провели інвентаризацію сховищ цивільного захисту Фото: в Литві провели інвентаризацію сховищ цивільного захисту (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Заступник міністра внутрішніх справ Віталіюс Дмитрієвас заявив, що в країні була проведена інвентаризація сховищ цивільного захисту. За підсумками якої з'ясувалося, що у випадку війни надійними для переховування є для лиш 10% населення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.

В інших приміщеннях розмістилося б близько 1,2 млн населення (всього в країні 2,7 млн).

"Близько 10% населення мали б доступ до підвалів у будинках колективної оборони, які, на нашу думку, найкраще підійдуть на сьогодні в разі війни. Про це свідчить інвентаризація будинків колективної оборони, яка була проведена МВС у співпраці з муніципалітетами", - розповів Дмитрієвас.

За його словами, найближчим часом міністерство порушить питання щодо змін у законодавстві, що регулює вимогу до структур, пов'язаних з цивільним захистом.

"Вже готуються зміни до закону щодо антикризового управління. Не виключено, що зміни до нормативно-правових актів про цивільний захист можуть бути подані до Сейму зі змінами, що стосуються антикризового управління", - зазначив Дмитрієвас.

При цьому він наголосив на необхідності збільшення держфінансування цивілтного захисту.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що країнам Балтії загрожує небезпека з боку Росії. У випадку її перемоги у війні проти України, наступною ціллю Путіна може стати Литва.

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