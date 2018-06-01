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Интервью

В Литве проходят крупнейшие в истории страны национальные военные учения

НовостиОбщество    01.06.2018 - 11:20
Иллюстративное фото (usafe.af.mil)
Иллюстративное фото (usafe.af.mil)

В маневрах также будут участвовать союзники по НАТО

Сегодня, 1 июня в Литве начинаются крупнейшие в истории страны национальные военные учения "Perkūnas griausmas 2018". Об этом сообщает издание Ukmerge.

В частности, по информации издания, в течение двух недель литовские вооруженные силы как самостоятельно, так и с союзниками по НАТО, поскольку с 3 по 15 июня пройдут совместные учения стран Балтии, будут отрабатывать ряд операций для лучшей защиты страны.

Всего в учениях "Perkūnas ramusimas 2018" примут участие 9000 человек - солдаты и офицеры вооруженных сил Литвы и представители других институтов и гражданских организаций в подчинении сил безопасности Литвы.

Несмотря на национальный статус маневров, в некоторых эпизодах будут участвовать союзники Литвы из сводного батальона НАТО под командованием Германии, экспедиционного корпуса под руководством Великобритании и контингента Португалии.

"Задачей учений оборонного характера является подготовка армии к обеспечению безопасности страны и региона, суверенитета Литвы", - заявил в Генштабе литовской армии.

Напомним, как сообщалось ранее, Литва направила в Украину группу военных инструкторов для участия в военно-обучающей операции украинских Вооруженных сил.

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Теги публикации: Литва, учения  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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