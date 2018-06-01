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У Литві проходять найбільші в історії країни національні військові навчання

НовиниСуспільство    01.06.2018 - 11:20
Ілюстративне фото (usafe.af.mil)
Ілюстративне фото (usafe.af.mil)

У маневрах також будуть брати участь союзники по НАТО

Сьогодні, 1 червня в Литві починаються найбільші в історії країни національні військові навчання "Perkūnas griausmas 2018". Про це повідомляє видання Ukmerge.

Зокрема, за інформацією видання, протягом двох тижнів литовські збройні сили як самостійно, так і з союзниками по НАТО, оскільки з 3 по 15 червня пройдуть спільні навчання країн Балтії, відпрацьовуватимуть низку операцій для кращого захисту країни.

Всього в навчаннях "Perkūnas ramusimas 2018" візьмуть участь 9000 осіб - солдати і офіцери збройних сил Литви та представники інших інститутів і громадських організацій у підпорядкуванні сил безпеки Литви.

Незважаючи на національний статус маневрів, в деяких епізодах будуть брати участь союзники Литви з зведеного батальйону НАТО під командуванням Німеччини, експедиційного корпусу під керівництвом Великобританії та контингенту Португалії.

"Завданням навчань оборонного характеру є підготовка армії до забезпечення безпеки країни і регіону, суверенітету Литви", - заявив в Генштабі литовської армії.

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, Литва направила в Україну групу військових інструкторів для участі у військово-навчальної операції українських Збройних сил.

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Теги публікації: Литва, учения  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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