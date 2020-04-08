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В Литве продлили карантин на две недели

Новости » Коронавирус     08.04.2020 - 16:12
В Литве продлили карантин на две недели
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

С 10 апреля в стране также вводится масочный режим

Правительство Литвы приняло решение продлить карантин и его меры еще на две недели из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает издание Delfi.

Таким образом, карантин был продлен до 27 апреля.

Кроме того, в Литве с 10 апреля является обязательным ношение масок в общественных местах.

"Это уже будет не рекомендация, в общественных местах нос и рот закрывать обязательно", - заявил министр здравоохранения Аурелиюс Верига.

В постановлении также речь шла о пасхальных выходных. Для ограничения на собрание людей в праздники, движение будет перекрыто с 20:00 10 апреля до 20:00 13 апреля.

Исключение касается только поездки на похороны, к тяжело больным или к пострадавшим в случае несчастья и на работу.

Премьер-министр Саулюс Сквернялис заявил, что если после пасхальных выходных число инфицированных коронавирусом не увеличится, то правительство упростит условия карантина и позволит малому бизнесу работать в соответствии с требованиями безопасности.

Отметим, по состоянию 8 апреля в Литве подтверждено 912 случаев коронавируса, среди них 15 летальных исходов. Еще восемь человек выздоровели.

Напомним, 14 марта правительство Литвы объявило о введении ограничений для борьбы с распространением коронавируса в стране. Тогда правительство постановило ввести общенациональный двухнедельный карантин в стране. Вместе с Литвой подобные ограничения ввело и правительство Латвии.

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