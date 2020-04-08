У Литві продовжили карантин на два тижні

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

З 10 квітня в країні також вводиться масковий режим

Уряд Литви прийняв рішення продовжити карантин і його заходи ще на два тижні через пандемію коронавірусу. Про це повідомляє видання Delfi.

Таким чином, карантин продовжено до 27 квітня.

Крім того, у Литві з 10 квітня є обов'язковим носіння масок у громадських місцях.

"Це вже буде не рекомендація, в громадських місцях ніс і рот закривати обов'язково", - заявив міністр охорони здоров'я Аурелиюс Верига.

У постанові також мова йшла про пасхальних вихідних. Для обмеження на зібрання людей у свята, рух буде перекрито з 20:00 10 квітня до 20:00 13 квітня.

Виняток стосується лише поїздки на похорон, до тяжко хворих або постраждалих у випадку нещастя і на роботу.

Прем'єр-міністр Саулюс Сквернялис заявив, що якщо після великодніх вихідних число інфікованих коронавірусом не збільшиться, то уряд спростить умови карантину і дозволить малому бізнесу працювати відповідно до вимог безпеки.

Відзначимо, за станом на 8 квітня в Литві підтверджено 912 випадків коронавірусу, серед них 15 летальних випадків. Ще вісім осіб одужали.

Нагадаємо, 14 березня уряд Литви оголосило про введення обмежень для боротьби з поширенням коронавірусу в країні. Тоді уряд постановив запровадити загальнонаціональний двотижневий карантин у країні. Разом з Литвою подібні обмеження ввели і уряд Латвії.