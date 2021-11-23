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В Литве предложили ввести обязательную вакцинацию для медиков, учителей и соцработников

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Вильнюс, Вторник 23 ноября 2021 19:40
В Литве предложили ввести обязательную вакцинацию для медиков, учителей и соцработников Фото: в Литве предложили ввести обязательную вакцинацию для работников ряда сфер (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Литве предложили ввести обязательную вакцинацию от коронавируса в сфере медицины, образования и для социальных работников. Если непривитый сотрудник не может работать удаленно, то его предлагают уволить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Vakaru Ekspresas.

"Сегодня уровень иммунизации в образовательных учреждениях составляет 90%", - цитирует издание заявление замминистра здравоохранения Литвы Аушра Билотене-Мотеюнене.

По ее словам, в некоторых сферах непривитые смогут работать удаленно, а в там, где это невозможно, сотрудника отстранят от работы.

Представитель министерства добавила, что работодатели других государственных и частных учреждений и компаний могут самостоятельно принять решение об обязательной вакцинации.

Издание отмечает, что предложение об обязательной вакцинации сотрудников ряда сфер обсуждалось с социальными партнерами в Трехстороннем совете.

Напомним, ранее в Литве предложили обязать невакцинированных от коронавируса платить за тестирование.

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Литва Коронавирус Вакцинация
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