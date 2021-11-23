В Литве предложили ввести обязательную вакцинацию для медиков, учителей и соцработников
В Литве предложили ввести обязательную вакцинацию от коронавируса в сфере медицины, образования и для социальных работников. Если непривитый сотрудник не может работать удаленно, то его предлагают уволить.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Vakaru Ekspresas.
"Сегодня уровень иммунизации в образовательных учреждениях составляет 90%", - цитирует издание заявление замминистра здравоохранения Литвы Аушра Билотене-Мотеюнене.
По ее словам, в некоторых сферах непривитые смогут работать удаленно, а в там, где это невозможно, сотрудника отстранят от работы.
Представитель министерства добавила, что работодатели других государственных и частных учреждений и компаний могут самостоятельно принять решение об обязательной вакцинации.
Издание отмечает, что предложение об обязательной вакцинации сотрудников ряда сфер обсуждалось с социальными партнерами в Трехстороннем совете.
Напомним, ранее в Литве предложили обязать невакцинированных от коронавируса платить за тестирование.