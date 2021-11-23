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У Литві запропонували ввести обов'язкову вакцинацію для медиків, вчителів і соцпрацівників

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Вільнюс, Вівторок 23 листопада 2021 19:40
У Литві запропонували ввести обов'язкову вакцинацію для медиків, вчителів і соцпрацівників Фото: у Литві запропонували ввести обов'язкову вакцинацію для працівників ряду сфер (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У Литві запропонували ввести обов'язкову вакцинацію від коронавірусу у сфері медицини, освіти та для соціальних працівників. Якщо нещеплений співробітник не може працювати віддалено, то його пропонують звільнити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Vakaru Ekspresas.

"Сьогодні рівень імунізації в освітніх закладах становить 90%", - цитує видання заява заступника міністра охорони здоров'я Литви Аушра Білотене-Мотеюнене.

За її словами, у деяких сферах нещеплені зможуть працювати віддалено, а там, де це неможливо, співробітника усунуть від роботи.

Представник міністерства додала, що роботодавці інших державних та приватних установ та компаній можуть самостійно ухвалити рішення про обов'язкову вакцинацію.

Видання зазначає, що пропозиція щодо обов'язкової вакцинації співробітників низки сфер обговорювалася із соціальними партнерами у Тристоронній раді.

Нагадаємо, раніше у Литві запропонували зобов'язати невакцинованих від коронавірусу платити за тестування.

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Литва Коронавірус Вакцинація
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