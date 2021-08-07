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У Литві пропонують виплачувати мігрантам по 300 євро, щоб ті покинули країну

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Субота 07 серпня 2021 12:42
У Литві пропонують виплачувати мігрантам по 300 євро, щоб ті покинули країну Фото: у Литві мігранти можуть отримати по 300 євро (GettyImages)
Автор: РБК-Україна

У Литві хочуть запропонувати мігрантам по 300 євро, якщо вони погодяться назавжди покинути країну. Гроші мігранти можуть отримати від прикордонників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву директора Департаменту міграції при МВС Литви Евеліни Гудзінскайте в ефірі LRT.

Вона констатувала, що більшість мігрантів, які в даний час намагаються перетнути литовсько-білоруський кордон, звертаються назад.

"Литовські прикордонники та міграційні служби запропонують гроші нелегальним мігрантам, які бажають повернутися в країну походження, щоб прискорити їх від'їзд", - сказала Гудзінскайте.

Нагадаємо, прем'єр-міністри Литви, Латвії та Естонії зробили спільну заяву, в якій закликають ввести додаткові санкції проти Білорусі за організацію нелегальної міграції до Євросоюзу.

Раніше повідомлялося, що українські прикордонники зупинили групу нелегалів на стику між Росією і Білоруссю.

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