В Литве предлагают приравнять георгиевскую ленту и знак Z к нацистской символике

В парламенте Литвы призвали запретить использование георгиевской ленты и знака Z. Их хотят приравнять к нацистской символике.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ELTA.
Депутаты Сейма Моника Ошмянскене и Линас Йонаускас зарегистрировали поправки в административный кодекс. Они предлагают ввести штраф от 300 до 500 евро за распространение такой символики, ее использование на массовых мероприятиях и демонстрациях.
"Уже не первый год обсуждается вопрос запрета георгиевской ленты, которая стала орудием пропаганды и провокаций, внесения раздора между людьми, символом агрессии и насилия, что не имеет ничего общего с памятью жертв Второй мировой войны. Символ Z, который стал символом вторжения России в Украину, также уже начали использоваться для устрашения, насмешки", - отметили депутаты.
Напомним, Польша и страны Балтии призвали ЕС запретить грузовые перевозки в Россию и Беларусь.
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