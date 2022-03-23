В Литве предлагают приравнять георгиевскую ленту и знак Z к нацистской символике

Депутаты Сейма Моника Ошмянскене и Линас Йонаускас зарегистрировали поправки в административный кодекс. Они предлагают ввести штраф от 300 до 500 евро за распространение такой символики, ее использование на массовых мероприятиях и демонстрациях.

"Уже не первый год обсуждается вопрос запрета георгиевской ленты, которая стала орудием пропаганды и провокаций, внесения раздора между людьми, символом агрессии и насилия, что не имеет ничего общего с памятью жертв Второй мировой войны. Символ Z, который стал символом вторжения России в Украину, также уже начали использоваться для устрашения, насмешки", - отметили депутаты.