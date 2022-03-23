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В Литве предлагают приравнять георгиевскую ленту и знак Z к нацистской символике

Фото: в Литве предложили ввести наказание за символ Z (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В парламенте Литвы призвали запретить использование георгиевской ленты и знака Z. Их хотят приравнять к нацистской символике.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ELTA.

Депутаты Сейма Моника Ошмянскене и Линас Йонаускас зарегистрировали поправки в административный кодекс. Они предлагают ввести штраф от 300 до 500 евро за распространение такой символики, ее использование на массовых мероприятиях и демонстрациях.

"Уже не первый год обсуждается вопрос запрета георгиевской ленты, которая стала орудием пропаганды и провокаций, внесения раздора между людьми, символом агрессии и насилия, что не имеет ничего общего с памятью жертв Второй мировой войны. Символ Z, который стал символом вторжения России в Украину, также уже начали использоваться для устрашения, насмешки", - отметили депутаты.

Напомним, Польша и страны Балтии призвали ЕС запретить грузовые перевозки в Россию и Беларусь.

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