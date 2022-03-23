У Литві пропонують прирівняти георгіївську стрічку та знак Z до нацистської символіки

Депутати Сейму Моніка Ошмянскене та Лінас Йонаускас зареєстрували поправки до адміністративного кодексу. Вони пропонують ввести штраф від 300 до 500 євро за поширення такої символіки, її використання на масових заходах та демонстраціях.

"Вже не перший рік обговорюється питання заборони георгіївської стрічки, яка стала знаряддям пропаганди та провокацій, внесення розбрату між людьми, символом агресії та насильства, що не має нічого спільного з пам'яттю жертв Другої світової війни. Символ Z, який став символом вторгнення Росії в Україну, також вже почали використовуватись для залякування, глузування", - зазначили депутати.