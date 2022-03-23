ru ua
Ср, 23 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Литве предлагают приравнять георгиевскую ленту и знак Z к нацистской символике

Новина українською →
Литва, Среда 23 марта 2022 15:51
В Литве предлагают приравнять георгиевскую ленту и знак Z к нацистской символике Фото: в Литве предложили ввести наказание за символ Z (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В парламенте Литвы призвали запретить использование георгиевской ленты и знака Z. Их хотят приравнять к нацистской символике.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ELTA.

Депутаты Сейма Моника Ошмянскене и Линас Йонаускас зарегистрировали поправки в административный кодекс. Они предлагают ввести штраф от 300 до 500 евро за распространение такой символики, ее использование на массовых мероприятиях и демонстрациях.

"Уже не первый год обсуждается вопрос запрета георгиевской ленты, которая стала орудием пропаганды и провокаций, внесения раздора между людьми, символом агрессии и насилия, что не имеет ничего общего с памятью жертв Второй мировой войны. Символ Z, который стал символом вторжения России в Украину, также уже начали использоваться для устрашения, насмешки", - отметили депутаты.

Напомним, Польша и страны Балтии призвали ЕС запретить грузовые перевозки в Россию и Беларусь.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины Георгиевская лента Литва Российская Федерация
NEWS
28-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
28-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий: Жители области не будут сотрудничать с оккупантами
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий: Жители области не будут сотрудничать с оккупантами