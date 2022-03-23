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У Литві пропонують прирівняти георгіївську стрічку та знак Z до нацистської символіки

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Литва, Середа 23 березня 2022 15:51
У Литві пропонують прирівняти георгіївську стрічку та знак Z до нацистської символіки Фото: у Литві запропонували ввести покарання за символ Z (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У парламенті Литви закликали заборонити використання георгіївської стрічки та знаку Z. Їх хочуть прирівняти до нацистської символіки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ELTA.

Депутати Сейму Моніка Ошмянскене та Лінас Йонаускас зареєстрували поправки до адміністративного кодексу. Вони пропонують ввести штраф від 300 до 500 євро за поширення такої символіки, її використання на масових заходах та демонстраціях.

"Вже не перший рік обговорюється питання заборони георгіївської стрічки, яка стала знаряддям пропаганди та провокацій, внесення розбрату між людьми, символом агресії та насильства, що не має нічого спільного з пам'яттю жертв Другої світової війни. Символ Z, який став символом вторгнення Росії в Україну, також вже почали використовуватись для залякування, глузування", - зазначили депутати.

Нагадаємо, Польща та країни Балтії закликали ЄС заборонити вантажні перевезення в Росію та Білорусь.

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