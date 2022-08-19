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В Литве отреагировали на переброску "Кинжалов" под Калининград

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Вильнюс, Пятница 19 августа 2022 00:28
В Литве отреагировали на переброску "Кинжалов" под Калининград Фото: в Литве отреагировали на переброску "Кинжалов" под Калининград (wikipedia.org)
Автор: Артур Родивилов

Размещенные под Калининградом российские ракеты "Кинжал" не изменяют ситуацию с безопасностью в регионе и не увеличивают угрозы.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi, об этом заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

Он отметил, что Россия представляет угрозу для своих соседей всегда.

"Я думаю, что нам не следует слишком беспокоиться о месте базирования той или иной их ракеты. Тем более, что арсеналы, расположенные в Калининграде, сильно использовались в войне против Украины. Оттуда многое взяли. Эти ракеты никак ситуацию не меняют", - сказал он.

По словам Анушаускаса, в настоящее время военный потенциал Калининграда значительно снизился.

"В разных подразделениях происходит значительное сокращение как личного состава, так и шедшего вместе с личным вооружением вооружения - от четверти до половины. Здесь - не в Калининграде в целом, а в отдельных подразделениях, которые используются в войне против Украины", - сказал он.

Напомним, вчера росСМИ со ссылкой на Минобороны РФ заявили о переброске трех сверхзвуковых самолетов МиГ-31 с ракетами "Кинжал" на аэродром Чкаловск Калининградской области и добавили, что там будет организовано круглосуточное боевое дежурство, в рамках стратегического сдерживания.

"РБК-Украина" также писало, угрожает ли Европе переброска Россией "Кинжалов" под Калининград.

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