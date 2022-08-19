В Литве отреагировали на переброску "Кинжалов" под Калининград

Размещенные под Калининградом российские ракеты "Кинжал" не изменяют ситуацию с безопасностью в регионе и не увеличивают угрозы.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi , об этом заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

Он отметил, что Россия представляет угрозу для своих соседей всегда.

"Я думаю, что нам не следует слишком беспокоиться о месте базирования той или иной их ракеты. Тем более, что арсеналы, расположенные в Калининграде, сильно использовались в войне против Украины. Оттуда многое взяли. Эти ракеты никак ситуацию не меняют", - сказал он.

По словам Анушаускаса, в настоящее время военный потенциал Калининграда значительно снизился.

"В разных подразделениях происходит значительное сокращение как личного состава, так и шедшего вместе с личным вооружением вооружения - от четверти до половины. Здесь - не в Калининграде в целом, а в отдельных подразделениях, которые используются в войне против Украины", - сказал он.

Напомним, вчера росСМИ со ссылкой на Минобороны РФ заявили о переброске трех сверхзвуковых самолетов МиГ-31 с ракетами "Кинжал" на аэродром Чкаловск Калининградской области и добавили, что там будет организовано круглосуточное боевое дежурство, в рамках стратегического сдерживания.

"РБК-Украина" также писало, угрожает ли Европе переброска Россией "Кинжалов" под Калининград.

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