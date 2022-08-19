У Литві відреагували на перекидання "Кинджалів" під Калінінград

Розміщені під Калінінградом російські ракети "Кинджал" не змінюють ситуацію з безпекою в регіоні і не збільшують загрози.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi , про це заявив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.

Він зазначив, що Росія становить загрозу для своїх сусідів завжди.

"Я думаю, що нам не слід занадто турбуватися про місце базування тієї чи іншої їх ракети. Тим більше, що арсенали, розташовані в Калінінграді, сильно використовувалися у війні проти України. Звідти багато чого взяли. Ці ракети жодним чином ситуацію не змінюють", - сказав він.

За словами Анушаускаса, зараз військовий потенціал Калінінграда значно знизився.

"У різних підрозділах відбувається значне скорочення як особового складу, так і озброєння - від чверті до половини. Тут - не в Калінінграді в цілому, а в окремих підрозділах, які використовуються у війні проти України", - сказав він.

Нагадаємо, вчора росЗМІ з посиланням на Міноборони РФ заявили про перекидання трьох надзвукових літаків МіГ-31 з ракетами "Кинджал" на аеродром Чкаловськ Калінінградської області і додали, що там буде організовано цілодобове бойове чергування, в рамках стратегічного стримування.

"РБК-Україна" також писало, чи загрожує Європі перекидання Росією "Кинджалів" під Калінінград.

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