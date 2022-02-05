В Литве отменили использование COVID-сертификатов
Правительство Литвы приняло решение, что в связи с изменением эпидемиологической ситуации больше не придется использовать COVID-сертификаты внутри страны. Норму о наличии документа снимут 5 февраля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.
В ходе заседания члены кабина подчеркнули, что COVID-сертификат остается в арсенале борьбы с коронавирусом, его можно будет использовать и в дальнейшем, если возникнет такая потребность.
Однако премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните выразила надежду, что паспорта возможностей (так в Литве называют COVID-сертификаты) больше не придется возвращать.
"Мы убедились, что этот инструмент работает. Сначала он позволил бизнесу открыться, а затем позволил ему не закрываться. И, возможно, кого-то он подтолкнул сделать прививку и поберечь свое здоровье", - заявила премьер.
Она отметила, что осознанность и использование средств профилактики коронавируса являются ключевыми для снижения уровня заболеваемости.
При этом в стране вводятся другие ограничения - например, торговые центры смогут работать при количестве посетителей не более одного человека на площади 15 кв.м.
Напомним, правительство Грузии отменило "зеленые" COVID-паспорта из-за быстрого распространения "Омикрона" и легких симптомов заболевания.
Кроме того, Латвия допустила возможность отказа от COVID-сертификатов внутри страны.