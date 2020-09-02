В Литве одобрили план помощи беларусам

премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис заявил, что помощь будет охватывать самые разные области - финансовую поддержку Европейского гуманитарного университета, стипендии на обучение в Литве, а также оказание медицинских и реабилитационных услуг жертвам репрессий.

Он также добавил, что в план также входит создание более благоприятных финансовых и коммерческих условий для белорусского бизнеса в Литве. В то же время планируется пригласить компании информационных технологий и специалистов в этой сфере, чтобы упростить выдачу виз гражданам Беларуси.

Напомним, Литва, Латвия и Эстония ввели санкции против действующего президента Беларуси Александра Лукашенко. Кроме него, под ограничения попали еще 29 чиновников. Всем им запретили въезд на территорию стран Балтии.

Кроме того, власти Польши начали пропускать на территорию страны граждан Беларуси без виз и необходимых документов.