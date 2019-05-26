В Литве начался второй тур президентских выборов

Иллюстративное фото (Delfi)

На пост президента претендуют бывший министр финансов и экономист

В воскресенье, 26 мая, в Литве стартовал второй тур выборов президента страны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

Как сообщается, на пост президента Литвы претендуют экс-министр финансов Ингрида Шимоните и экономист Гитанас Науседа. В первом туре выборов разница между их голосами составляла менее одного процента.

Отмечается, что сторонниками Шимоните в основном являются жители больших городов, которые имеют хорошее образование и высокий уровень доходов, а Науседу поддерживают представители разных слоев общества.

Напомним, 12 мая в Литве состоялся первый тур президентских выборов. По результатам голосования во второй тур вышли бывший министр финансов Ингрида Шимоните и экономист Гитанас Науседа. Науседа получил 31,09% голосов, а Шимоните поддержали 29,16% избирателей. Третьим в президентской гонке стал премьер-министр страны Саулюс Сквернялис, который набрал около 21%.

РБК-Украина писало, что 6 мая Центризбирком Республики Северная Македония объявил, что кандидат от правящей партии "Социал-демократический союз Македонии" Стево Пендаровски победил на президентских выборах. Пендаровски, согласно подсчету почти 98% бюллетеней, набрал 51,83% голосов избирателей.