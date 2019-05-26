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У Литві розпочався другий тур президентських виборів

Новини » Політика    26.05.2019 - 10:13
У Литві розпочався другий тур президентських виборів
Ілюстративне фото (Delfi)

На посаду президента претендують колишня міністр фінансів та економіст

У неділю, 26 травня, у Литві стартував другий тур виборів президента країни. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

Як повідомляється, на посаду президента Литви претендують екс-міністр фінансів Інгріда Шимоніте та економіст Гітанас Науседа. У першому турі виборів різниця між їхніми голосами становила менше одного відсотка.

Зазначається, що прихильниками Шимоніте в основному є жителів великих міст, які мають гарну освіту та високий рівень доходів, а Науседу підтримують представники різних верств суспільства.

Нагадаємо, 12 травня у Литві відбувся перший тур президентських виборів. За результатами голосування до другого туру вийшли колишня міністр фінансів Інгріда Шимоніте та економіст Гітанас Науседа. Науседа отримав 31,09% голосів, а Шимоніте підтримали 29,16% виборців. Третім в президентських перегонах став прем'єр-міністр країни Саулюс Скверняліс, який набрав близько 21%.

РБК-Україна писало, що 6 травня Центрвиборчком Республіки Північна Македонія оголосив, що кандидат від правлячої партії "Соціал-демократичний союз Македонії" Стево Пендаровскі переміг на президентських виборах. Пендаровскі, згідно підрахунку майже 98% бюлетеней, набрав 51,83% голосів виборців.

 

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